"فيسبوك" يخضع لتحقيق جنائي بشأن بيانات مستخدميه

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

يُجري محققون فيدراليون تحقيقًا جنائيًا بشأن إبرام موقع "فيسبوك" صفقات مع عدد من عمالقة التكنولوجيا، تتيح لهم أن يصلوا إلى بيانات المستخدمين دون إذنهم.

ووفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز ، نقلًا عن موقع "بزنس إنسايدر"، إن الصفقات جرى إبرامها بين "فيسبوك" ومنصات تقنية أخرى مثل "أبل" و"أمازون" و"مايكروسوفت"، ويشتبه المحققون في أن يكون المارد الأزرق قد سمح لهم بالوصول إلى بيانات المستخدمين الشخصية دون علمهم.

وأضاف المصدر، أن هذه البيانات الحساسة التي تقاسمها "فيسبوك" مع شركات التقنية الأخرى، تشمل كلا من لائحة الأصدقاء وبيانات الاتصال، فضلا عن الرسائل الخاصة.

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وأوردت "نيويورك تايمز"، أن هيئة محلفين في نيويورك طلبت معلومات بشأن الصفقات من شركات تقنية يشتبه في تورطها في الواقعة التي وصفتها وسائل إعلام أميركية بـ"الفضيحة الرقمية".

وأكد متحدث باسم "فيسبوك"، أن الشركة تتعاون مع المحققين بجدية، كما أنها قدمت شهادة بشأن القضية وأجابت عن الأسئلة التي تم طرحها.

وتأتي الأنباء بشأن هذا التحقيق الجنائي، فيما يحاول "فيسبوك" أن يلملم فضيحة تسريب البيانات لشركة "كامبردج أناليتكا"، التي أدت إلى خسارته مليارات الدولارات من قيمته السوقية.

وهبطت أسهم "فيسبوك" بـ1.5 بالمئة، الأربعاء، جراء العطل المفاجئ الذي عرقل دخول المستخدمين إلى حساباتهم لمدة طويلة في عدد من دول العالم.