الشغيلة الصحية في طنجة تزيد متاعب الدكالي وتنظم احتجاج أمام الولاية -فيديو

نظمت الشغيلة الصحية، أول أمس الأربعاء، أمام مقر ولاية الجهة بطنجة، وقفة احتجاجية، تزامنت مع الإضراب الوطني الذي دعت إليه حركة الممرضين والتقنيين بالمغرب، وذلك بالموازاة مع الحوار الاجتماعي القطاعي بوزارة الصحة.

وطالب المحتجون بإحداث هيئة وطنية للممرضين والتقنيين بالقطاع، الإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية، وإخراج منصف للمهن والكفاءات، بالإضافة إلى مراجعة شروط الترقي، وإدماج كافة الممرضين المعطلين بالوظيفة العمومية دون تعاقد.

وسبق للحركة أن أصدرت بيانا تستنكر فيه، ما وصفته “بسياسة اللامبالاة والتماطل التي ما فتئت تنهجها وزارة الصحة تجاه الممرضين وتقنيي الصحة، ضاربة عرض الحائط، صحة المواطن، جراء عدم إنصاف الفئة التي تعتبر عصب المنظومة الصحية وركيزتها”.