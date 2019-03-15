بشرى سارة لأنصار الرجاء.. قناة مفتوحة على “نايل سات” تنقل مباراة “السوبر” الإفريقي

قررت مجموعة قنوات ” بي إن سبورت”القطرية، اليوم الخميس، نقل مباراة “السوبر” الإفريقية، والتي ستجمع بين الرجاء البيضاوي، بطل كاس الاتحاد الإفريقي، والترجي التونسي، بطل عصبة الأبطال الإفريقية، على القناة المفتوحة على القمر الصناعي “نايل سيات”.

هذا القرار، جاء بعد أن قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إجراء هذه المباراة في العاصمة القطرية الدوحة، للمرة الأولى في تاريخ المنافسة، في 29 من مارس الجاري، بملعب ثاني بن جاسم بنادي الغرافة الرياضي.

جذير ذكره، أن إقامة هذه المباراة خارج القارة السمراء، جاء ” بموجب الاتفاق الذي وقعه، في 12 دجنبر 2018 رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، ورئيس الاتحاد الإفريقي للعبة (الكاف)، أحمد أحمد، وذلك في إطار تفعيل التعاون وتعزيز الشراكة بين الجانبين.