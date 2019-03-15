قاتل 49 مصليا داخل مسجدين وثق جريمته مباشرة على فايسبوك.. ونيوزيلندا ترفع الإنذار الأمني

استيقظ العالم صباح اليوم الجمعة، على جريمة قتل بشعة ارتكبها يميني متطرف داخل مسجدين في كرايست تشيرش، في نفوزيلاندا، وأسقط 49 قتيلا وعشرات الجرحى حالتهم خطيرة، حيث وثق لعملية قتل المصلين عبر فيديو مباشر على فايسبوك.

وكان الارهابي يضع كاميرا نقل مباشر مثبتة على رأسه وثقت دخوله إلى مسجد “النور”. وأوضح الفيديو تساقط المصلين صرعى، فيما حاول بعض المصلين تفادي الإطلاقات بالهرب، لكن القاتل كان يتبعهم ويصوب نحوهم سلاحه موجهاً لهم الرصاصات القاتلة.

من جهتها، أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن رفع مستوى الإنذار الأمني في البلاد إلى “عال”، ردا على الهجومين اللذين استهدفا مسجدين في كرايست تشيرش.

وقالت أردرن “رفعنا مستوى الإنذار من متدن إلى عال، وعززنا رد وكالاتنا على الحدود وفي المطارات”، مؤكدة “لدينا مستوى رد مشدد على جميع المستويات”.