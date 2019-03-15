تحالف الموحدة والتجمع يدين مجزرة نيوزيلندا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - استنكر تحالف الموحدة والتجمّع بشدة المجزرة الإجرامية، التي ذهب ضحيتها أكثر من أربعين شخصًا في مسجدين في نيوزيلندا، مؤكّدًا بأن استهداف المصلين العزّل في المساجد هو جريمة نكراء وفعل جبان، نتيجة التحريض المستمر ضد المسلمين وتشويه صورتهم، وكذلك ضد المهاجرين واللاجئين.

وعبر التحالف عن تضامنه مع الجالية المسلمة في نيوزيلندا وقدم تعازيه ومواساته لذوي الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

ودعا التحالف السلطات النيوزيلندية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المساجد والمصلين في المساجد، ومنع التحريض وبث ثقافة الكراهية، وإلى القيام بتحقيق سريع وجدّي للقبض على المجرمين ومقاضاتهم. وأرسل التحالف رسالة عاجلة إلى رئيسة حكومة نيوزيلندا، غاسيدا إرديرن، طالبها فيها بترجمة تصريحاتها الحازمة إلى فعل يؤدي إلى معاقبة المجرمين وإلى ردع أمثالهم وإلى حماية المسلمين في نيوزيلندا.

واعتبر التحالف المجزرة نتيجة للتحريض المتواصل على المسلمين وعلى الأقليات في كافة أرجاء المعمورة.

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وشدد على أنه لن تكون هناك ديمقراطية في أي بلد إذا لم يجر اجتثاث العنصرية وجرائم الكراهية من جذورها. وحذّر تحالف الموحدة والتجمع من استهداف دور العبادة، ومن إشعال فتيل الحروب الدينية، ومن انفلات قوى اليمين المتطرف في كافة أرجاء العالم.

وأكّد التحالف دعمه للمبادرة، التي أطلقتها شخصيات ديمقراطية لتشكيل تحالف دولي ضد العنصرية والفاشية وجرائم الكراهية ومن أجل الدفاع عن حقوق الإنسان في كل مكان في العالم.