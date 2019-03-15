الجيش الإسرائيلي: حماس أطلقت الصاروخين باتجاه تل أبيب بالخطأ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم، الجمعة، إن تقديراته تشير إلى أن إطلاق الصاروخين من قطاع غزة باتجاه منطقة تل أبيب، يوم أمس الخميس، جاء بالخطأ، وأنه لم تكن هناك نية لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لإطلاقها.

وشدد الجيش على أن "الرد" الإسرائيلي لم يأخذ بعين الاعتبار أن الصاروخين أطلقا بـ"الخطأ"، فيما قال إن الصاروخين من طراز "إم 75" محلي الصنع، والذي تنتجه كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس".

وكان الجيش الإسرائيلي قد اتهم حركة حماس، الليلة الماضية، بإطلاق الصاروخين باتجاه وسط البلاد، علما بأن الحركة تنفي ذلك، وأعلنت أنها تنوي اتخاذ إجراءات ضد مطلقي الصواريخ، كما نفت باقي الفصائل الفلسطينية مسؤوليتها عن الإطلاق.

هذا وأشارت مصادر صحافية فلسطينية إلى أن الجانب المصري أجرى خلال الساعات الأخيرة اتصالات مكثفة مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في محاولة لإعادة الوضع إلى سابقه، فيما أكد مصادر أخرى أن الجانب المصري توسطوا لوقف إطلاق نار، بدأ الساعة الثامنة من صباح اليوم.

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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن "طائرات ومروحيات تابعة للجيش الإسرائيلي شنت غارات على نحو 100 هدف تابع لحماس في قطاع غزة" خلال ساعات فجر الجمعة.

وأضاف أنه "من بين الأهداف مركز مكاتب مقر الضفة الغربية التابع لحركة حماس في حي الرمال في وسط قطاع غزة"، وأنه "تم قصف الموقع المركزي لإنتاج الوسائل القتالية الصاروخية في القطاع، كما تم استهداف عدد من المجمعات العسكرية، وتم استهداف موقع تدريبات عسكري في جنوبي قطاع غزة".

وقال إن هذه الغارات "جاءت ردا على إطلاق الصواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية في وقت سابق من قبل حماس"، معتبرا أن الأخيرة "تتحمل مسؤولية كل ما يحدث في قطاع غزة وينطلق منه".

كما أن الجيش أن فلسطينيين أطلقوا، صباح اليوم، 4 قذائف صاروخية من قطاع غزة على مدينة سديروت، جنوبي إسرائيلي تم اعتراض 3 منها. وقال "تم رصد إطلاق 4 قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل حيث تمكنت منظومة القبة الحديدية من اعتراض 3 منها"، ولم يوضح مصير القذيفة الرابعة.