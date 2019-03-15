انت الان تتابع تفاصيل خبر تحطم مروحية عسكرية إسرائيلية ونجاة قائدها والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 15 مارس 2019 11:43 صباحاً - تحطّمت طائرة عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيليي من نوع "هليكوبتر"، في مستوطنة بيت شيميش بالقرب من مدينة القدس المحتلة في الضفة الغربية.

وقالت القناة الإسرائيلية الثانية إن المروحية اصطدمت بشجرة كبيرة لم يرها قائدها نتيجة لظروف جوية سيئة، فجر اليوم، وإن طاقم المروحية نجا من الحادث، وفقاً لمواقع إخبارية فلسطينية.

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وأكدت أن الطائرة العسكرية من طراز "بلاك هوك UH-60"، وأن قائدها لم يرَ الشجرة التي تقع بالقرب من محيط الإقلاع والهبوط، فاصطدم بها، خاصة بمحركها الأكبر.

وأوضحت أنه "يتبين من التحقيق الأوّلي في تحطم طائرة الهليكوبتر العسكرية الإسرائيلية أن الطيار أو قائد الطائرة أقحم نفسه في منطقة أشجار تتميز بارتفاع أشجارها، وبأنه كان يتوقع في حالة الهبوط تلك أن تكون هناك حالات إصابات كثيرة، لكن الحادث خرج دون إصابات بعد نجاة قائدها".

ولم تتحدث القناة عن عدد ركاب الطائرة نفسها.