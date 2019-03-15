الخارجية الامريكية: الحوثيون يعرقلون الحل

الخليج 365/ بغداداجتمع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، مع المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفث وناقشا الجدول الزمني الأخير لإعادة نشر القوات في الحديدة وتبادل السجناء والخطوات المقبلة في العملية السياسية.

وعبر بومبيو، بحسب بيان صادر عن الخارجية، اليوم الجمعة، عن مخاوفه من أن الحوثيين يعرقلون عمدا التقدم في العملية السياسية.

وقالت الخارجية إن الجانبين اتفقا على وجوب وفاء طرفي النزاع اليمني بالالتزامات التي قطعاها في السويد ومواصلة العمل لدفع العملية السياسية.

