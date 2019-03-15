نجاة منتخب بنغلاديش للكريكيت من هجوم المسجدين في نيوزيلندا

نجا منتخب بنغلاديش للكريكيت من إطلاق النار، الذي استهدف اليوم الجمعة، أحد المسجدين اللذين تعرضا لإطلاق نار في مدينة كرايست تشيريش، وأسفر عن 40 قتيلاً و20 مصاباً.
قال المدير التنفيذي لاتحاد الكريكيت في بنغلاديش، نظام الدين تشودهوري، إن "فريقنا كان يتجه نحو المسجد لأداء صلاة الجمعة، الهجوم وقع قبل أن يصل للمكان".
وأضاف أن "الفريق يوجد في نيوزيلندا لخوض ثلاث مباريات ضد المنتخب المحلي".
وألغيت المباراة المقررة غداً السبت بين منتخبي بنغلاديش ونيوزيلندا للكريكيت لضمان أمن اللاعبين، وفقاً لما أعلنه المنتخب النيوزيلندي على تويتر.
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