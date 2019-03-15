إدانة دولية لهجوم المسجدين في نيوزيلندا

الخليج 365/ بغدادأدان قادة دول العالم بشدة الهجوم الإرهابي على مسجدي مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا اليوم الجمعة، الذي أسفر عن مقتل 49 شخصا وإصابة العشرات.

وقدمت دولة الإمارات تعازيها لأهالي وذوي ضحايا الهجوم، وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي تضامنها الكامل مع "دولة نيوزيلندا الصديقة في مواجهة التطرف والإرهاب ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها".



وجددت الوزارة التأكيد على ثبات موقف الإمارات الرافض للإرهاب بكافة أشكاله، معربة عن تعازيها للحكومة النيوزيلندية وأهالي وذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وعبّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تغريدة على حسابه في تويتر عن حزنه للهجوم، طالبا الرحمة للذين قضوا فيه، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.

من جهتها أعربت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي عن تعازي المملكة المتحدة لنيوزيلندا، وكتبت في بيان باسمها: "نيابة عن المملكة المتحدة، أبعث بأحر التعازي لشعب نيوزيلندا في ضحايا الاعتداء الإرهابي المروع، وأعرب عن مواساتنا لجميع المتضررين من هذا العنف المقزز".

كما أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعازيه لرئيسة وزراء نيوزيلندا بضحايا الهجوم الإرهابي على مسجدي مدينة كرايس تشيرش الذي أسفر اليوم الجمعة عن مقتل 49 شخصا وإصابة العشرات.