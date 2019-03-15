استراليا: منفذ أحد هجومي نيوزيلندا من مواطنينا

الخليج 365/ بغدادأعلن رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، أن منفذ أحد الهجومين على مسجدين في نيوزيلندا، الجمعة، متطرف يميني أسترالي.

وقال موريسون إن إطلاق النار على أحد المسجدين المستهدفين في كرايست تشيرش نفذه مواطن أسترالي، وصفه بأنه "إرهابي متطرف يميني عنيف"، مشيراً إلى أن سلطات نيوزيلندا تتولى التحقيق.

وأكد بذلك معلومات صحافية أفادت أن أحد المهاجمين أسترالي، بدون إضافة المزيد من التفاصيل حول هويته.



واكتفى بالقول إن أجهزة الأمن الأسترالية تحقق بشأن روابط محتملة بين أستراليا والهجوم، مؤكداً دعمه الكامل لنيوزيلندا.

وقال: "لسنا حليفين فحسب، لسنا شريكين فحسب، نحن عائلة".

كما أفادت شرطة نيوزيلندا أنها أوقفت ثلاثة رجال وامرأة بعد الهجومين على مسجدين في كرايست تشيرش، من غير أن تكشف هوياتهم.

