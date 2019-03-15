رابطة العالم الإسلامي: هجوم نيوزيلندا عمل بربري كإرهاب داعش والقاعدة

أدانت رابطة العالم الإسلامي العملية الإرهابية التي راح ضحيتها 49 قتيلاً وعشرات الجرحى، في مسجدين بمدينة كرايستشرش بنيوزيلندا، ووصفته بالعمل البربري الذي يماثل إرهاب تنظيم داعش الإرهابي والقاعدة الدموي.



وأعربت الرابطة عن شديد ألمها وإدانتها للعملية الإرهابية التي عكست صورة من أبشع صور توغل الكراهية والحقد في عالم أحوج ما يكون إلى الالتفاف حول قيم المحبة والوئام والسلام.

ووصفت رابطة العالم الإسلامي، الهجوم على مسجدين في نيوزيلندا بـ"العمل البربري الذي يضاف إلى النماذج الموازية لما يقوم به إرهاب داعش والقاعدة بدمويته البشعة"، مؤكدة على أهمية معالجة التطرف والتطرف المضاد وبخاصة سن التشريعات التي تمنع جميع أشكال التحريض والكراهية ومن ذلك أساليب الازدراء الديني والاثني.

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وحذر الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس مجلس إدارة الهيئة العالمية للعلماء المسلمين، في بيان الجمعة، من أن مثل هذه الأعمال الإرهابية بأسلوبها الغادر والجبان تحفز لغيرها من الأعمال في ظل التخاذل عن سن تلك التشريعات والتساهل في تربية الأجيال على قيمها الإنسانية والأخلاقية.

وشدد العيسى على ضرورة تنظيم الحريات بسقف تشريعي وأخلاقي يمنع من انزلاقها في أفكار تتولد عنها مثل هذه الفظائع التي أقدمت بجرأتها وتحديها على الاستخفاف بالمعاني والقيم والأرواح البريئة وبلغت قناعة تطرفها الفكري تحمل تبعات هذه الجريمة في سبيل تفريغ شحنة الحقد والكراهية.

وأكد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي ثقته في الحكومة النيوزيلندية بتقديم المتورطين في هذه الجريمة للعدالة كإرهابيين وملاحقة أي كيان إرهابي يتبعونه، ووضع جميع الضمانات لعدم تكراره.