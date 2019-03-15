الأزهر: الهجوم على مسجدي نيوزيلندا مؤشر خطير لتصاعد خطاب الكراهية

ندد الأزهر الشريف بالهجوم الإرهابي المروع الذي استهدف مسجدين في مدينة " كرايست تشيرش" بنيوزيلندا، أثناء أداء صلاة الجمعة، ما أسفر عن مقتل وجرح العشرات.

وحذر، في بيان اليوم، من أن الهجوم يشكل مؤشرًا خطيرًا على النتائج الوخيمة التي قد تترتب على تصاعد خطاب الكراهية ومعاداة الأجانب وانتشار ظاهرة "الإسلاموفوبيا" في العديد من بلدان أوروبا، حتى تلك التي كانت تعرف بالتعايش الراسخ بين سكانها.

و أكد الأزهر الشريف على أن "ذلك الهجوم الإجرامي، الذي انتهك حرمة بيوت الله وسفك الدماء المعصومة، يجب أن يكون جرس إنذار على ضرورة عدم التساهل مع التيارات والجماعات العنصرية التي ترتكب مثل هذه الأعمال البغيضة".

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ودعا إلى ضرورة "أن يتم بذل مزيد من الجهود لدعم قيم التعايش والتسامح والاندماج الإيجابي بين أبناء المجتمع الواحد، بغض النظر عن أديانهم وثقافاتهم".

ووفق صحيفة "هيرالد" الإنجليزية يندرج الهجوم اليوم تحت أيدولوجية اليمين المتطرف وسياسة معاداة المهاجرين.

واتسعت في الغرب خلال السنوات الأخيرة رقعة "الإسلاموفوبيا"، التي تعكس نشر الخوف والتخويف من الإسلام وما يترتب عليه من اعتداءات ضد المسلمين، دون اتخاذ الدول المعنية أو المجتمع الدولي خطوات حاسمة لمواجهته.

وشهدت مدينة "كرايست تشيرش" النيوزلندية هجوما إرهابيا كبيرا على مسجدين أسفر عن مقتل نحو 49 شخصًا، وصفته رئيسة الحكومة جاسيندا اردرن بأنه "أسوأ الأيام".