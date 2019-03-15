الان تتابع فرنسا تجمد أرصدة مؤسس جماعة جيش محمد والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل باريس- الخليج 365:
أعلنت الحكومة الفرنسية اليوم الجمعة تجميد أرصدة مسعود أظهر مؤسس جماعة جيش محمد. وذكر بيان مشترك أصدرته وزارات الداخلية والمالية والخارجية أن فرنسا ستبحث إدراج أظهر على قائمة للاتحاد الأوروبي تشمل أسماء الأشخاص الذين يشتبه في تورطهم في أعمال إرهابية.
وتواجه باكستان ضغوطا من قوى عالمية للتحرك ضد الجماعات التي تنفذ هجمات في الهند ومنها جماعة جيش محمد التي أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع في يوم 14 فبراير شباط وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 40 من أفراد القوات الهندية.
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