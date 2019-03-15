الشرطة ترفع حصيلة قتلى الهجوم على مسجدين في نيوزيلندا إلى 49 قتيلاً

جدة - عمرو شويل ولنجتون -الخليج 365:

أعلنت الشرطة النيوزيلندية اليوم الجمعة أن حصيلة قتلى اطلاق النار على مسجدين في مدينة كرايستشيرش ارتفعت إلى

49 شخصا على الأقل.

من جهة أخرى أكد سفير دولة الكويت لدى نيوزيلاندا أحمد الوهيب عدم وجود كويتيين بين ضحايا حادثة الهجمات المسلحة التي وقعت في مسجدين بمدينة (كرايستشيرش) النيوزيلاندية صباح اليوم الجمعة.

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وقال السفير الوهيب في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) “نود أن نؤكد انه لا يوجد ضمن حادث الهجوم المسلح مواطنون كويتيون وأن جميع الطلبة واعضاء السلك الدبلوماسي بخير”.

ودعا جميع الكويتيين والطلبة في نيوزيلاندا الى اخذ الحيطة والحذر واتباع التعليمات من الجهات الرسمية النيوزيلاندية، مفيدا بأن السفارة تستقبل اتصالات الكويتيين على هاتف الطوارئ .6421468683+.

كانت رئيسة الوزراء النيوزيلاندية جاسيندا اردرن قد اعلنت مقتل 40 شخصا واصابة أكثر من عشرين اخرين في إطلاق نار استهدف مصلين اثناء صلاة الجمعة في مسجدين بمدينة (كرايستشيرش) في نيوزيلاندا.

وقال مفوض الشرطة في المدينة مايك بوش قال إن أربعة أشخاص اعتقلوا عقب الهجومين (ثلاثة رجال وامرأة) ولم يتم التأكد بعد من ثبوت تورطهم في حادثة اطلاق النار.