العثور على عبوات ناسفة بعد الهجوم على مسجد في نيوزيلندا

قالت الشرطة النيوزيلندية، إنها عثرت على عبوات ناسفة بعد إطلاق النار على مسجد النور، في "كرايست تشيرش"، في نيوزيلندا، اليوم.
وتمكنت الشرطة النيوزيلندية بحسب وكالة "أسوشييتد بريس"، من نزع فتيل عددا من الأجهزة المتفجرة المرتجلة.
ووقع هجوم إرهابي على مسجد "النور" بمدينة الجزيرة الجنوبية، وسط مدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا، خلف 27 شهيدا، وبعض المصابين، دون تفاصيل عن عددهم حتى الآن.
وقال مفوض الشرطة النيوزيلندية، مايك بوش، إنهم ضبطوا 4 أشخاص من منفذي الهجوم الإرهابي، مشيرا إلى أن الحادث متطور، ويحاولون كشف ملابساته.
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