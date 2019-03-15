دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters شرطة نيوزيلندا تعتقل أربعة بعد إطلاق رصاص في مسجدين ولنجتون (رويترز) - ألقت شرطة نيوزيلندا القبض على أربعة أشخاص اليوم الجمعة بعد إطلاق رصاص في مسجدين بمدينة كرايست تشيرش. وقال مفوض شرطة نيوزيلندا مايك بوش للصحفيين في ولنجتون "أربعة أشخاص محتجزون. ثلاثة رجال وامرأة". ومضى قائلا "وردتنا بضعة بلاغات بوجود عبوات ناسفة بدائية الصنع مثبتة في مركبات وتمكنا من إبطال مفعولها". وأوردت وسائل إعلام نيوزلندية أن عدد القتلى يتراوح بين تسعة و27. (إعداد دينا عادل للنشرة العربية - تحرير محمود سلامة)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شرطة نيوزيلندا تعتقل أربعة بعد إطلاق رصاص في مسجدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.