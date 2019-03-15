شكرا لقرائتكم خبر عن رفعت رشاد المرشح لمنصب النقيب يسجل فى عمومية الصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل كل من الكاتب الصحفى رفعت رشاد المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، والكاتب الصحفى أحمد أيوب، رئيس تحرير مجلة المصور، وعبد الرازق توفيق، رئيس تحرير جريدة الجمهورية، وبهاء مباشر، المرشح لعضوية مجلس النقابة، وخالد ميرى، لإجراء انتخابات التجديد النصفى على منصب النقيب، و6 من أعضاء مجلس النقابة، وذلك حال اكتمال النصاب القانونى.

Advertisements

ومن المقرر أن يستمر التسجيل حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، ويتم مد التسجيل ساعة أخرى بقرار من اللجنة المشرفة على الانتخابات، وأنه فى حالة اكتمال النصاب القانونى لانعقاد الجمعية العمومية بحضور 25 % من الأعضاء المسددين لاشتراك النقابة والبالغ عددهم (8624) يبدأ الاجتماع مباشرة بمسرح النقابة بالطابق الأرضى، لمناقشة جدول الأعمال الذى يتضمن اعتماد تقرير مجلس النقابة، والميزانية العمومية للسنة المنتهية، وإقرار مشروع الموازنة التقديرية للعام القادم، ومناقشة اقتراحات بعض أعضاء الجمعية العمومية .

تجرى الانتخابات فى 30 لجنة انتخابية داخل مقر النقابة العامة، بالإضافة إلى لجنة واحدة بمقر النقابة الفرعية بالإسكندرية، تحت إشراف 31 مستشاراً من مجلس الدولة لمعاونة اللجنة المشرفة على الانتخابات.