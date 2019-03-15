رئيسة وزراء نيوزيلندا: مقتل 40 شخصًا وإصابة 48 آخرون" بمدينة كرايست شيرش"

ترجمة: أحمد أبو عقيل

قال رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، إن 10 أشخاص قتلوا في مسجد لينوود أفنيو، و 30 أخرين في مسجد دينز آفي، بالقرب من متنزه هاجلي، وأصيب نحو 48 شخصًا آخرين بجروح خطيرة.

وأكدت أرديرن إنه وضع "غير مسبوق" ووصفه بأنه هجوم إرهابي تم التخطيط له بشكل جيد، كما تم العثور على عبوتين ناسفتين متصلتين بسيارات المشتبه فيهم وتم نزع سلاحهما."

وقالت أرديرن إن المعتقلين لم يكونوا مدرجين في أي قائمة مراقبة للإرهاب، وتم القبض على حالياً أعلى ربعة أفراد منهم إمرأة، وقد ذكر أحدهم علنًا أنهم مولودون في أستراليا.