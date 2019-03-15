حيل متعاطي المخدرات للهروب من حملة الحكومة: «الخل ومسحوق غسيل»

كتبت: هبة شعيب
عقب حادث محطة مصر الذي أسفر عن استشهاد أكثر من 22 مواطنا وإصابة العشرات، بدأت الحكومة حملة للكشف عن تناول الموظفين المنشطات والمواد المخدرة، إذ كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية عن تعاطي سائق القطار مخدر الأستروكس.
وترصد «فيتو» أنواع المواد المخدرة، وطرق تحايل المتعاطين للهروب من اللجان المكلفة بالفحص.
- أنواع المخدرات
وتقول الدكتورة أميرة طارق أخصائى التحاليل الطبية، إن هناك 5 أنواع من المخدرات، منها:
1- الأفيونات والهيروين والمورفين والكوكايين.
2- انفيابينز أي المواد المنشطة مثل بعض أنواع المنشطات...
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