البرلمان الأوروبى يصوت بتعليق محادثات انضمام تركيا لـ"الاتحاد الأوروبى"

كتبت: ريم عبد الحميد صوت البرلمان الأوروبى لصالح تعليق محادثات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبى، مبررا ذلك بالتراجع السياسى والديمقراطى الشديد لأنقرة تحت قيادة رجب طيب أردوغان. وقام أعضاء البرلمان الأوروبى بتمرير قرار رمزى غير ملزم بموافقة 370 صوت مقابل رفض 109 وامتناع 143 عن التصويت. وقال البرلمان فى بيان صادر عنه إن الهيئة لا تزال قلقة للغاية بشأن سجل تركيا السىء فى الالتزام بحقوق الإنسان وحكم القانون وحرية الإعلام والمعركة ضد الفساد وأيضا نظامها الرئاسى المطلق. وسيتعين على الحكومات الأوروبية للتصويت بأغلبية لإنهاء المحادثات...

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