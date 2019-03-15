الرئيس السيسى يتفقد عدداً من المشروعات التنموية بمنطقة توشكى

كتب محمد الجالى
قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، فجر اليوم الجمعةK بجولة تفقدية بعدد من المشروعات التنموية بمنطقة توشكى، شملت مشروعات مزارع التمور والقمح والعنب، فضلاً عن مزارع الأغنام.
وHطلع الرئيس على الموقف التنفيذي لتلك المشروعات وتطورات العمل الجارية بها من القائمين على التنفيذ.
والتقى الرئيس بعدد من المهندسين والعاملين بتلك المشروعات العملاقة، والتي تهدف إلى تنمية منطقة جنوب الوادي وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة موازية لوادى النيل تتأسس على النشاط الزراعى ثم الصناعات الغذائية ومنها إلى باقى الصناعات والأنشطة...
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