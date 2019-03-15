ترجمة: أحمد أبو عقيل
أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، أن حصيلة الهجوم على "مسجد النور"بمدينة "كرايست تشيرش في نيوزيلندا" ارتفعت لـ40 شهيدا، ووصفت رئيسة الوزراء الهجوم على المسجدين بأنه عمل إرهابي.
كما أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا رفع درجة التهديد الأمني من منخفض إلى عال.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع ضحايا مسجد "النور بمدينة "كرايست تشيرش في نيوزيلند" لـ40 شهيدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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