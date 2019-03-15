أعلنت السفارة الروسية في نيوزيلندا، أنه وفقا للمعلومات الأولية، لا يوجد ضحايا روس بحادثي إطلاق نار استهدفا مسجدين بمدينة كرايست تشيرتش بنيوزيلندا. وأضافت السفارة "أنه يتم التحقق الآن من المزيد من البيانات بخصوص الحادث". وأعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، مقتل 40 شخصا وإصابة 27 آخرين إثر حادثي إطلاق النار في مدينة كرايست تشيرتش، كما أعلنت احتجاز ثلاثة رجال وامرأة بعد وقوع الهجومين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سفارة روسيا بنيوزيلاندا:لا إصابات بين الرعايا الروس بالهجوم على المسجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.