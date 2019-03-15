أعلنت سفارة السعودية في نيوزيلندا إصابة أحد رعاياها بجروح في حادث الهجوم على المسجدين في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا.
ولفتت السفارة، إلى انه "في إطار متابعتها لحادثي إطلاق النار في مسجدين بمدينة كرايست تشيرش في الجزيرة الجنوبية أثناء صلاة الجمعة لهذا اليوم، وما نتج عنه من قتلى وإصابات، تبين إصابة مواطن سعودي بجروح، وتم الاطمئنان على صحته وسلامته".
وأهابت السفارة بكافة مواطنيها المتواجدين في مدينة كرايست تشيرش بضرورة توخي الحيطة والحذر وأهمية متابعة ما تصدره السلطات المحلية من تعليمات بهذا الشأن ومتابعة وسائل الإعلام المحلية والبقاء في المنازل في الوقت الحالي.
كانت هذه تفاصيل خبر سفارة السعودية بنيوزيلاندا: اصابة أحد رعايانا بالهجوم على المسجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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