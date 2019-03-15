السلطات الإيرانية تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات بوينغ 737 ماكس

نقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن مدير العلاقات العامة في هيئة الطيران المدني الإيراني رضا جعفر زادة إعلانه أنه "تم حظر عبور طائرات بوينغ 737 ماكس في في الأجواء الإيرانية كما فعلت دول أخرى".

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