سرايا القدس تعلن النفير العام للتصدي للقصف الاسرائيلي على قطاع غزة

أعلنت “سرايا القدس” الجناح العسكري لـ “حركة الجهاد الإسلامي” في فلسطين رفع الجهوزية والنفير العام في صفوفها للتصدي للقصف الإسرائيلي الذي طال أنحاء متفرقة من قطاع غزة، وحمّلت سرايا القدس في، بيان، الجانب الإسرائيلي نتائج عدوانه.

ونشر موقع وكالة “فلسطين اليوم”، البيان الذي اعتبر "ان على ما يبدو أن العدو قد فهم صمتنا خطأ، وأنه قد تمادى في عدوانه وبطشه ضد أبناء شعبنا ومقاومته، ويبدو أن العدو لم تصله رسالة المقاومة جيداً”.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف عدداً من المنشآت المدنية والمواقع العسكرية التابعة للمقاومة في غزة، ما أدى لإصابة 3 مواطنين بجراحٍ متوسطة. وسقط صاروخان أطلقا من قطاع غزة على مدينة تل أبيب، تبعه اجتماع رئيس الوزراء الإسرائيلي وزير الحرب بنيامين نتنياهو مع قادته الامنيين في مقر وزارة الدفاع الاسرائيلية في تل أبيب تقرّر فيه الرد على الصاروخين.