فرانس برس: أكثر من 370 ألف قتيل حصيلة ثماني سنوات من الحرب في سوريا

تسببت الحرب السورية منذ اندلاعها قبل ثماني سنوات بمقتل أكثر من 370 ألف شخص، بينهم ما يزيد عن 112 ألف مدني، وفق حصيلة نقلها المرصد السوري لحقوق الانسان لوكالة فرانس برس .

ووثق المرصد مقتل 371222 شخصاً منذ اندلاع النزاع في 15 آذار 2011، بينهم أكثر من 112 ألف مدني، موضحاً أن بين القتلى المدنيين أكثر من 21 ألف طفل و13 ألف امرأة.