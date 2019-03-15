أردوغان يدين بشدة الهجوم الإرهابي على مسجدي نيوزيلندا

دان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشدة الهجوم الإرهابي على مسجدي نيوزيلندا. وقال:" بالنيابة عن بلدي أقدم تعازيّ إلى العالم الإسلامي وشعب نيوزيلندا الذين استهدفهم هذا العمل المؤسف، وهو أحدث مثال على تصاعد العنصرية والإسلاموفوبيا".

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