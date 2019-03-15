المنخفض الجوي مستمر حتى فجر يوم الأحد ويؤدي الى طقس بارد وماطر

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا متقلبا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط حتى مساء اليوم حيث يتأثر تدريجيًا بمنخفض جوّي يؤدي الى طقس بارد وماطر ويستمر حتى فجر يوم الأحد.

وتوقعت المصلحة أن يكو طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:

الجمعة: غائم جزئيًا الى غائم أحيانًا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة واحتمال تساقط بعض الأمطار المحلية المتفرقة خاصة شمال البلاد كما تنشط الرياح من حين لآخر.

السبت: غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة وأمطار غزيرة مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة تصل سرعتها الى 55 كم/س أحيانًا كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1200 متر وما فوق في بعض المناطق.

الأحد: غائم جزئيًا مع تساقط بعض الأمطار الخفيفة والثلوج على ارتفاع 1200 متر وما فوق خلال الفجر في المناطق الداخلية كما يتكوّن الضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية، يتحوّل الطقس صباحًا الى قليل الغيوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة.