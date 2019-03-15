النشرة: قوة عسكرية اسرائيلية مشطت الطريق العسكري ما بين تلال الوزارني ووادي العسل

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا ان "قوة اسرائيلية مدعومة بـ3 سيارات نوع هامر مشطت الطريق العسكري ما بين تلال الوزارني ووادي العسل مرورا بالغجر والعباسية وكان عناصر الدورية بتوقفون بمحاذاة السياج الحدودي لتفقد أجهزة المراقبة المثبتة عليه خاصة في محور العباسية قابله في الجانب اللبناني دوريات ونقاط مراقبة مشتركة للجيش واليونيفيل لمراقبة الوضع.

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