الجمهورية: بري ينتظر الاتفاق مع الحريري على موعد جلسة الاسئلة والاجوبة

علمت "الجمهورية" انّ رئيس مجلس النواب نبيه بري ينتظر الإتفاق مع رئيس الحكومة سعد الحريري على موعد جلسة الاسئلة والاجوبة التي يرجّح انعقادها في الربع الاخير من هذا الشهر.

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