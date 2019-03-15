دريان دان الاعتداء على المسجد بنيوزيلاندا:انتهاك خطير لحرمة المسجد

شجب مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان الهجوم الإجرامي الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا، في أثناء أداء صلاة الجمعة، واصفا إياه بالاعتداء الإرهابي بحق الإسلام والمسلمين في العالم.

ولفت المفتي دريان في تصريح له إلى ان الهجوم على المسجد وقتل المصلين في نيوزيلندا هو انتهاك خطير لحرمة المسجد واعتداء صارخ على حرية الأديان التي يتغنى بها الغربيون وهو الإرهاب بعينه وانطلاقا من ذلك ندعو الى وقفة تضامنية إسلامية مسيحية لمواجهة الإرهاب الذي لا دين له إلا الإجرام بحق البشرية مما يستدعي حلا جذرية لثقافة الإرهاب المنتشر بين الشباب الذي لا يعون خطورة ما يفعلون ولا يفهون رسالة الأديان التي تدعو الى التعارف والرحمة والمحبة والسلام.