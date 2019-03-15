فريد البستاني: الفساد "سوسة" بكل مؤسسات الدولة ويحتاج الى وقت كي يتم التخلص منه

اشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب فريد البستاني الى ان الفساد "سوسة" بكل مؤسسات الدولة يحتاج الى وقت كي يتم التخلص منه، واليوم المؤشرات الاقتصادية مخيفة، كما ان هناك تفاوت بالاجور وهذا كله ناتج عن تراكم من عشرات السنين. ودعا الحكومة لاعتماد نظام تقشف صارم، واعتبر انه يجب ايجاد حل لملف التوظيف، واكد ان التوظيف حصل وفق غايات سياسية قبل الانتخابات النيابية. اضاف "هناك لوم ايضا على وزارة المال لماذا تدفع لوظائف غير قانونية".

ولفت البستاني في حديث تلفزيوني، الى ان من يعتبر ان مؤتمر "سيدر" يحل مشكلتنا الاقتصادية غير صحيح، لان هناك امور يجب العمل عليها سريعا ومنها رفع النمو الاقتصادي فورا ووقف المعاهدات الدولية المضرة بلبنان مثل الاتفاق مع الاتحاد الاوروبي ومصر. ودعا الى تقوية القطاع الزراعي وفتح الحدود مع سوريا لتصدير البضائع.

واعتبر ان رئيس الحكومة الاسبق فؤاد السنيورة اخطأ بشكل استراتيجي عندما خرج للدفاع عن نفسه من دون ان يوجه له اح اي اتهام، موضحا انه المطلوب اليوم اقرار الموازنة وفق قطع الحساب الذي اصبح جاهزا.