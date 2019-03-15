توقيف شخصين في محلّة الصفرا بتهمة تجارة وترويج المخدرات

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة انه "بعد توافر معلومات لمكتب مكافحة المخدرات المركزي حول قيام أحد الأشخاص بأعمال تجارة وترويج المخدرات في محلّة الصفرا – كسروان. ونتيجةً للمتابعة والرصد، تمكنت قوة من المكتب المذكور تؤازرها قوة من المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية، من توقيفه بتاريخ 12/3/2019، وذلك بعد مداهمته في إحدى الشقق السكنية في الصفرا، ويدعى: _ س. س. (مواليد عام 1972، لبناني)

كذلك أوقفت: - ج. ط. (مواليد عام 1989، لبناني)، وهو مالك المنزل الذي ضبط في داخله /187/غ. من مادة الكوكايين مقسّمة في /26/ كيساً من النايلون ذات الحجم الصغير، ومعدّة للترويج، إضافةً إلى ضبط مسدس حربي وميزان حسّاس. التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.