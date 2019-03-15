أكدت مصادر البطريركية المارونية لـ"الجمهورية" تعليقاً على مؤتمر بروكسل "أنّ المطلب اللبناني الوحيد يجب أن يكون مطالبة المجتمع الدولي بعودة النازحين الى أرضهم، وليس جمع الاموال لإبقائهم في لبنان".
ودعت السلطة اللبنانية الى توحيد موقفها من ملف النزوح "لأننا نسمع كل مسؤول "يحكي على ليلاه"، فيما الأساس هو تخليص لبنان من هذه الأزمة، وإنقاذ النازحين من الوضع الذي يعيشون فيه، وهذا لا يتمّ إلّا من خلال عودتهم الى بيوتهم وأرزاقهم في سوريا.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر بكركي للجمهورية: لتوحيد الوقف بملف النزوح لأن كل مسؤول "يحكي على ليلاه" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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