الأخبار: الاشكال الذي وقع بعين الحلوة أمس سببه "تلطيش" فتاة

لفتت مصادر أمنية فلسطينية الى أن حادثة اطلاق أحد عناصر عصبة "الأنصار" الملقب بالخميني النار باتجاه يوسف العرقوب، نجل الإسلامي المتشدد بلال العرقوب جاءت استكمالاً لإشكال وقع قبل يوم واحد بين الطرفين على خلفية "تلطيش" فتاة.

المخاوف على حياة العرقوب، قلبت الأجواء في عين الحلوة حيث أقفلت المحال وساد التوتر واندلع اشتباك بين محسوبين على العصبة وجماعة بلال بدر، وسط عمليات قنص نحو الشارع الفوقاني أدى الى إصابة شخصين، أحدهما مرافق الشيخ جمال خطّاب (الصورة). على وقع الرصاص، قاد خطّاب سلسلة اتصالات لتطويق الاشتباك، الى أن هدأ تبادل إطلاق النار وسط أجواء حذرة.