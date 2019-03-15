رئيس بلدية لندن عن هجوم المسجدين في نيوزيلندا: أمر مؤسف أن يُقتل الناس بسبب دينهم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

أعرب رئيس بلدية لندن صادق خان عن أسفه لوقوع هجوم مُسلح على مسجدين في مدينة كرايستتشيرش، اليوم الجمعة، والذي أسفر عن مقتل 49 شخصًا وإصابة العشرات.

وقال خان، في تغريدة عبر تويتر:" أخبار مؤسفة من نيوزيلندا هذا الصباح، حيث قُتل أشخاص أبرياء بسبب دينهم".

وتابع:" لندن تدعم مواطني كرايستتشيرش لمواجهة هذا الهجوم الإرهابي المروع، ولندن تحتفي دائمًا بالتنوع الذي يسعى البعض إلى تدميره".

وفي محاولة لنشر الطمأنينة بين مُسلمي العاصمة البريطانية، قال خان إنه تواصل مع أجهزة الشرطة، وسوف يكون هناك استنفار أمني وسوف تنتشر قوات الأمن المسلحة في محيط المساجد اليوم، بالتزامن مع صلاة الجمعة.

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وأعلنت الشرطة النيوزيلندية قبل قليل عن ارتفاع حصيلة القتلى إلى 49 شخصًا، مُشيرة إلى أن الهجوم المسلح الذي استهدف المسجدين كان مُخططًا له بشكل جيد.

وقال مفوض الشرطة النيوزيلندية، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إنه لم يكن هناك أي معلومات أمنية عن منفذي هجوم المسجدين.

ووصفت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن الهجوم بالإرهابي، وأضافت:" تم التخطيط بشكل جيد بحسب معلوماتنا» للعمليتين، مشيرة إلى «العثور على عبوتين ناسفتين مثبتتين على سيارتين مشبوهتين وتفكيكهما".

وقال شهود لوسائل الإعلام إن رجلا يرتدي ملابس مموهة تشبه الملابس العسكرية ويحمل بندقية آلية أخذ يطلق النار عشوائياً على المصلين في مسجد النور.