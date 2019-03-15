تيريزا ماي تصف إطلاق النار الجماعي بنيوزيلندا بأنه "عمل عنف مثير للغثيان"

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن- (د ب ا): وصفت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي حادث إطلاق النار الجماعي على مسجدين في نيوزيلندا، والذي أدى إلى وفاة 40 شخصا بأنه "عمل عنف يثير الغثيان". وقالت ماي في تغريده لها على حسابها على تويتر اليوم الجمعة "بالنيابة عن المملكة المتحدة، أقدم خالص التعازي لشعب نيوزيلندا بعد الهجوم الإرهابي المخيف الذي وقع بمدينة كرايستشيرش". وأضافت "أدعو لمن تعرضوا لعمل العنف هذا المثير للغثيان بالرحمة".

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