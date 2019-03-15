من "قطار الغلابة".. وزير النقل يفاجئ العاملين بمحطة طنطا

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:
فاجأ الفريق كامل الوزير وزير النقل، صباح اليوم الجمعة، العاملين بمحطة سكك حديد طنطا بمحافظة الغربية، مستقلا القطار المميز القادم من القاهرة والمتجهة إلى المنصورة.
وفوجئ الأهالي أثناء توقف القطار بمحطة طنطا، بنزول وزير النقل من إحدى عربات الدرجة المميزة، واستمع وزير النقل إلى مشاكل المواطنين، وآرائهم حول تطوير هيئة السكة الحديد.
وعقد الوزير لقاء تفاعليا مع المواطنين والعاملين بالمحطة، مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد دفع العمل وتطوير منظومة السكة الحديد بأكملها.
وخلال تفقده لمحطة سكك حديد طنطا، أبدى بعض الملاحظات حول البنية التحتية والمنشآت بالمحطة، حيث لاحظ بعض الأسلاك البارزة، وكبائن التليفونات غير المفعلة، مطالبا بإعادة تشغيلها كمشروع خدمى للمواطنين المستخدمين للمحطة.
وأكمل الوزير رحلته على نفس القطار، ليكمل رحلته إلى مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.
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