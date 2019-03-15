سفير الكويت في نيوزيلندا يؤكد عدم وجود كويتيين بين ضحايا الهجوم على مسجدين في نيوزيلندا

محمد اسماعيل - القاهرة - الكويت- (د ب ا):

أكد سفير دولة الكويت لدى نيوزيلاندا أحمد الوهيب عدم وجود كويتيين بين ضحايا حادث الهجمات المسلح الذي وقع في مسجدين بمدينة كرايستشيرش النيوزيلاندية صباح اليوم الجمعة.

وقال السفير الوهيب في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) "نود أن نؤكد أنه لا يوجد ضمن حادث الهجوم المسلح مواطنون كويتيون وأن جميع الطلبة وأعضاء السلك الدبلوماسي بخير".

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ودعا جميع الكويتيين والطلبة في نيوزيلاندا إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع التعليمات من الجهات الرسمية النيوزيلاندية، مفيدا بأن السفارة تستقبل اتصالات الكويتيين على هاتف الطوارئ +6421468683.

كانت رئيس الوزراء النيوزيلاندية جاسيندا أردرن قد أعلنت مقتل 40 شخصا وإصابة أكثر من عشرين آخرين في إطلاق نار استهدف مصلين أثناء صلاة الجمعة في مسجدين بمدينة (كرايستشيرش) في نيوزيلاندا، إلا أن العدد ارتفع إلى 49، حسب التصريحات الأخيرة للشرطة.

وقال مفوض الشرطة في المدينة مايك بوش قال إن أربعة أشخاص اعتقلوا عقب الهجومين (ثلاثة رجال وامرأة) ولم يتم التأكد بعد من ثبوت تورطهم في حادث إطلاق النار.