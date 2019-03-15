الجزائر تستعد لجمعة "لا لتمديد العهدة الرابعة" للرئيس بوتفليقة

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ف ب):

تستعد الجزائر لمظاهرات جديدة، اليوم الجمعة، شعارها "لا لتمديد العهدة الرابعة" للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وذلك أربعة أيام بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل.

وكان رئيس الوزراء (الجديد) نور الدين بدوي أكد، أمس الخميس، في مؤتمر صحفي أن "الحكومة المقبلة ستكون مفتوحة لكل أطياف المجتمع الجزائري لا سيما الشباب والنساء وستعمل ليلا ونهارا لكي تستجيب لمطالب الحراك".