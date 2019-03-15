محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ف ب):
تستعد الجزائر لمظاهرات جديدة، اليوم الجمعة، شعارها "لا لتمديد العهدة الرابعة" للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وذلك أربعة أيام بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل.
وكان رئيس الوزراء (الجديد) نور الدين بدوي أكد، أمس الخميس، في مؤتمر صحفي أن "الحكومة المقبلة ستكون مفتوحة لكل أطياف المجتمع الجزائري لا سيما الشباب والنساء وستعمل ليلا ونهارا لكي تستجيب لمطالب الحراك".
كانت هذه تفاصيل خبر الجزائر تستعد لجمعة "لا لتمديد العهدة الرابعة" للرئيس بوتفليقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.