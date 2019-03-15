شرطة نيوزيلندا: ارتفاع حصيلة قتلى الهجوم على مسجدين إلى 49

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

أعلنت الشرطة النيوزيلندية، اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد قتلى الهجوم المسلح الذي استهدف مسجدين في كرايست تشيرش إلى 49 شخصاً وإصابة 48 بجروح بالغة، فيما جرى اعتقال أربعة مشتبه بهم.

وقالت الشرطة النيوزيلندية إن الهجوم المسلح الذي استهدف مسجدين في كرايست تشيرش اليوم الجمعة، كان مُخططًا له بشكل جيد.

Advertisements

وقال مفوض الشرطة النيوزيلندية، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إنه لم يكن هناك أي معلومات أمنية عن منفذي هجوم المسجدين.

ووصفت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن الهجوم بالإرهابي، وأضافت:" تم التخطيط بشكل جيد بحسب معلوماتنا» للعمليتين، مشيرة إلى «العثور على عبوتين ناسفتين مثبتتين على سيارتين مشبوهتين وتفكيكهما".

وقال شهود لوسائل الإعلام إن رجلا يرتدي ملابس مموهة تشبه الملابس العسكرية ويحمل بندقية آلية أخذ يطلق النار عشوائياً على المصلين في مسجد النور.