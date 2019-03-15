شرطة نيوزيلندا: الهجوم على المسجدين كان مخططا له بشكل جيد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
قالت الشرطة النيوزيلندية إن الهجوم المسلح الذي استهدف مسجدين في كرايست تشيرش اليوم الجمعة، كان مُخططًا له بشكل جيد.
وأعلنت الشرطة قبل قليل عن ارتفاع عدد القتلى إلى 49 شخصاً وإصابة 48 بجروح بالغة، واعتقال أربعة مشتبه بهم.
وقال مفوض الشرطة النيوزيلندية، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إنه لم يكن هناك أي معلومات أمنية عن منفذي هجوم المسجدين.
ووصفت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن الهجوم بالإرهابي، وأضافت:" تم التخطيط بشكل جيد بحسب معلوماتنا» للعمليتين، مشيرة إلى «العثور على عبوتين ناسفتين مثبتتين على سيارتين مشبوهتين وتفكيكهما".
وقال شهود لوسائل الإعلام إن رجلا يرتدي ملابس مموهة تشبه الملابس العسكرية ويحمل بندقية آلية أخذ يطلق النار عشوائياً على المصلين في مسجد النور.
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