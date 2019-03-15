إصابة سعودي في الهجوم المُسلح على المسجدين في نيوزيلندا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

أعلنت سفارةالسعودية في نيوزيلندا، اليوم الجمعة، عن إصابة أول مواطن عربي من الجالية السعودية في إن الهجوم المسلح الذي استهدف مسجدين في كرايست تشيرش.

وأهابت السفارة بكافة المواطنين المتواجدين في مدينة كرايس تشيرش بضرورة توخي الحيطة والحذر، ونصحتهم بالبقاء في المنازل في الوقت الحالي.

وأعلنت الشرطة قبل قليل عن ارتفاع عدد القتلى إلى 49 شخصاً وإصابة 48 بجروح بالغة، واعتقال أربعة مشتبه بهم.