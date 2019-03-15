انتهت منذ قليل / أبرز ما جاء في الندوة الصحفية لرئيس الوزراء الجزائري

*الوضع العام للبلاد يشهد ظرفا حساسا وتجاذبات تحول دون التوصل إلى توافق

*الحكومة نحن بصدد تشكيلها والتشاور والتشكيلة ستكون ممثلة لكل الطاقات وخاصة الشباب

*الحكومة تضمن سيرورة القطاعات والتنمية وحكومة مفتوحة للجميع ونحن في مرحلة مشاورات وحكومة تكنوقراطية

*نعمل بوتيرة سريعة لتشكيل الحكومة وبعدها سنمر لوضع الآليات اللازمة لتنظيم الندوة الوطنية.

*العبرة فيما ستقوم به الحومة وقوتها تكمن في تلاحم وتكاثف أعضائها ووجودها يدل على إرادة قوية في مواجهة التحديات المستقبلية ونعمل في طريق واحد في هذه المرحلة الحساسة

*بالنسبة إلي هناك تكامل في رسالتي الرئيس وكان الرد فوريا من قبل رئيس الجمهورية في الاستجابة لمطالب الشعب والملاحظة الثانية أن الرسالة ترد على المشككين في تنظيم الانتخابات وستعطي الندوة المصداقية للانتخابات.

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*رئيس الجمهورية رد بسرعة على مطالب الشعب الجزائر وهو الضامن في تجسيد كل طموحات المواطنين أما فيما يخص ما ينتظرنا هي قيم التواصل والحوار ستسمح لنا بدراسة كل المطالب والتقدم إلى الأمام

*الجزائر كبيرة وقيمها ومبادئها الكبيرة هي الحوار والاستماع لبعضنا البعض للخروج من الأزمة وادعو الشركاء في المعارضة للتواصل والتشاور والاستماع لبعضنا البعض.

*المرحلة الانتقالية ستحددها الندوة الجامعة

*من بين الشركاء الأساسيين في كل المراحل هو الإعلام الذي ارتقى إلى مستويات عالية في عملها العمومي منه والخاص، وكل الميكانيزمات التي تمكن الصحفي من العمل وسيكون له مكان العائلة الإعلامية والأخذ بمقترحاتها في الندوة الوطنية.

*الندوة ستكون مباشرة بعد تشكيل الحكومة والمطالب لايمكن لنا أن نضع منهجية الا بالاستماع لبعضنا البعض والندوة الجامعة ستدرس المطالب

لمعارضة مدعوة للانضمام إلى الحكومة لأن الوضع يتطلب تكاثف الجميع وسنسعى لإقناع المعارضة لرص الصفوف وتحديد نظرة جامعة لتجسيد مطالب الشعب