المغرب يفكك خلية إرهابية موالية لداعش تخطط لعمليات ارهابية

وكالات- أعلنت وزارة الداخلية المغربية اليوم الخميس 14 مارس 2019 تفكيك خلية إرهابية تتألف من ستة أفراد موالية لتنظيم داعش .
وقالت الداخلية إنه بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب جرى تفكيك خلية إرهابية بمدن سيدي بنور والجديدة والمحمدية ومراكش، تتكون من ستة عناصر متطرفة.
وحسب وزارة الداخلية ، من بين الخلية معتقل سابق كان على صلة بعناصر تنشط بفرع "داعش" في ليبيا .
وأشارت إلى أن المتابعة الأمنية الدقيقة كشفت انخراط المشتبه بهم ، الذين أعلنوا ولاءهم لـداعش ، في الأجندة التخريبية لهذا التنظيم الإرهابي، وذلك من خلال سعيهم للتخطيط لعمليات إرهابية بالمملكة المغربية.
*صورة توضيحية
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