نيوزيلندا تكشف حصيلة قتلى"هجوم المسجدين"

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، اليوم الجمعة، مقتل وإصابة العشرات في الهجوم على مسجدين بمدينة كرايست تشيرش.

نقلت وكالة رويترز عن أرديرن قولها "نعتقد أن 40 شخصًا فقدوا أرواحهم،

وأن أكثر من 20 أصيبوا بجروح خطيرة في الهجوم على المسجدين".

ووصفت رئيسة وزراء نيوزيلندا الهجوم على المسجدين بأنه "عمل إرهابي"،

كما أعلنت رفع درجة التهديد الأمني من منخفض إلى عالٍ.

هذا وقال رئيس الوزراء الإسترالي إن منفذ الهجوم إرهابي متطرف يميني وعنيف، مضيفة أنه مواطن إسترالي.

وأعلن مفوض شرطة نيوزيلندا اعتقال 4 أشخاص، بعد حادث إطلاق النار على المسجدين.