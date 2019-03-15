أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، اليوم الجمعة، مقتل وإصابة العشرات في الهجوم على مسجدين بمدينة كرايست تشيرش.
نقلت وكالة رويترز عن أرديرن قولها "نعتقد أن 40 شخصًا فقدوا أرواحهم،وأن أكثر من 20 أصيبوا بجروح خطيرة في الهجوم على المسجدين".
ووصفت رئيسة وزراء نيوزيلندا الهجوم على المسجدين بأنه "عمل إرهابي"،
هذا وقال رئيس الوزراء الإسترالي إن منفذ الهجوم إرهابي متطرف يميني وعنيف، مضيفة أنه مواطن إسترالي.
وأعلن مفوض شرطة نيوزيلندا اعتقال 4 أشخاص، بعد حادث إطلاق النار على المسجدين.
كانت هذه تفاصيل خبر نيوزيلندا تكشف حصيلة قتلى"هجوم المسجدين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.