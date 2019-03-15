زلزال بقوة 6.5 درجات يهز جنوب شرق بوليفيا

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن زلزالاً بقوة 6.5 درجات وقع قرب مدينة كوتشامبابا في جنوب شرق بوليفيا في وقت مبكر، اليوم الجمعة.

ولم يتضح بعد ما إذا كان قد أسفر عن سقوط مصابين. وقالت الهيئة إن الزلزال وقع على مسافة نحو 55 كيلومترا جنوب شرقي كوتشامبابا.

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