بيونج يانج تدرس تعليق المحادثات النووية مع أميركا

قالت وكالة تاس الروسية للأنباء نقلا عن نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي تشوي سون هوي قوله، اليوم الجمعة، إن كوريا الشمالية تدرس تعليق المحادثات النووية مع الولايات المتحدة.

وذكرت الوكالة أنه تحدث في مؤتمر صحفي بالعاصمة الكورية الشمالية بيونج يانج.

ومن المقرر أن يعلن الزعيم كيم جونج أون موقفه رسمياً فيما يتعلق بالمحادثات مع الولايات المتحدة.

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